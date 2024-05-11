Yeniden barışan İrem Derici ve Gökhan Fırat'tan aşk pozu!

İrem Derici, fotoğrafçı ve yönetmen Gökhan Fırat'la yeni bir ilişkiye yelken açmıştı.
Sevgilisinin kendisine sımsıkı sarıldığı bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Derici, "Ve özlediğinde hırçınlaşanlar vardır" mesajıyla aşkını ilan etmişti.
Yönetmen aşkı için dövme bile yaptıran 37 yaşındaki şarkıcı, "Allah korusun ayrılırsak bunu sildirmek çok zor olacak" demişti.
'BİR ERKEK İÇİN ASLA KENDİMİ ÜZEMEM'
Hülya Avşar'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk olan Derici'nin, "Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem" sözleri çok konuşulmuştu.
GÖKHAN FIRAT'I TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI
Programdaki gündem olan sözlerini alıntılayan ünlü popçu, "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle diye ben" mesajını yazmış, Gökhan Fırat'ı takipten çıkarmıştı. Sosyal medyada sevgilisi ile olan fotoğraflarını da silen Derici, ayrılığı ilan etmişti.
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Ünlü çiftin ayrılığı kısa sürdü. Aralarındaki buzları eriten ikili, sosyal medyada birbirini yeniden takibe aldı. Gökhan Fırat, barışma haberini ise Instagram'ından paylaştığı fotoğrafla duyurdu.