Yeniden barışan İrem Derici ve Gökhan Fırat'tan aşk pozu!

'BİR ERKEK İÇİN ASLA KENDİMİ ÜZEMEM'

Hülya Avşar'ın Youtube'da yayınlanan programına konuk olan Derici'nin, "Bundan sonra bir ayrılık, bir erkek için asla kendimi üzmem. Aşkımdan gebersem de ertesi gün devam edeceğim. Üzülemem, üzülemem" sözleri çok konuşulmuştu.

GÖKHAN FIRAT'I TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Programdaki gündem olan sözlerini alıntılayan ünlü popçu, "Alimden hallice kadınım ve aşırı ileri görüşlüyümdür. Yeniden single and ready to mingle diye ben" mesajını yazmış, Gökhan Fırat'ı takipten çıkarmıştı. Sosyal medyada sevgilisi ile olan fotoğraflarını da silen Derici, ayrılığı ilan etmişti.