Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarından sonra şimdi de şarkılarını satıyor



Sanatçı, yaşadığı zorlukları şöyle anlatmıştı:

"Mücadeleye devam ediyorum. Haftada bir kez pazara çıkıyorum. 2. el kıyafetler satıyorum. İşler kötü, sermayem de yok. O yüzden imzalı fotoğraf satmayı denedim. Şükrediyorum ki hâlâ sevenim varmış. Nostalji seven birkaç kişi satın aldı. Sektörde bir sürü olay başıma geldi. En büyük hatayı 2'nci evliliğimde yaptım. Eşim beni, Marmaris'e götürdü. Orada işler battı. En sonunda sokakta kaldım."