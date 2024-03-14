Yeşilçam oyuncusu Serpil Örümcer fotoğraflarından sonra şimdi de şarkılarını satıyor
Uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veren 71 yaşındaki Serpil Örümcer, eski fotoğraflarından sonra şimdi de şarkılarını satışa çıkardığını söyledi.
1967 senesinde güzellik yarışmasında birinci seçilerek adından söz ettiren Serpil Örümcer, daha sonra 'Samanyolu' şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant'la yaptığı evlilikle sanat dünyasındaki yerini almıştı.
Yeşilçam'ın ve sahnelerin aranan ismi haline gelen 'Bayan Bacak' lakaplı Serpil Örümcer, uzun süredir zorlu bir hayat mücadelesi veriyor.
Serpil Örümcer geçen aylarda sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, elektrik ve su faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını 200 liraya sattığını duyurmuştu.
Sanatçı, yaşadığı zorlukları şöyle anlatmıştı:
"Mücadeleye devam ediyorum. Haftada bir kez pazara çıkıyorum. 2. el kıyafetler satıyorum. İşler kötü, sermayem de yok. O yüzden imzalı fotoğraf satmayı denedim. Şükrediyorum ki hâlâ sevenim varmış. Nostalji seven birkaç kişi satın aldı. Sektörde bir sürü olay başıma geldi. En büyük hatayı 2'nci evliliğimde yaptım. Eşim beni, Marmaris'e götürdü. Orada işler battı. En sonunda sokakta kaldım."