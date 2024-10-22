Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı leb-i derya evininin kapılarını açtı
Kanal D'de ekrana gelen 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programının bu haftaki konuğu Serpil Çakmaklı oldu.
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Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden biri olan Serpil Çakmaklı, evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. 62 yaşındaki güzel oyuncu Serpil Çakmaklı'nın deniz manzaralı evi dikkatleri çekti.
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Evrim Akın bu hafta, Türk Sineması’nın esmer güzeli, Yeşilçam’ın efsane ismi Serpil Çakmaklı’nın deniz manzaralı yazlık evine konuk oldu.
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Evini yazlık olarak kullandığını söyleyen Serpil Çakmaklı'nın mobilyalarındaki altın varanklar dikkatleri çekti.
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Evini yazlık olarak kullandığını söyleyen Serpil Çakmaklı'nın mobilyalarındaki altın varanklar dikkatleri çekti.