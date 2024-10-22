Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı leb-i derya evininin kapılarını açtı

Kanal D'de ekrana gelen 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programının bu haftaki konuğu Serpil Çakmaklı oldu.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı leb-i derya evininin kapılarını açtı - Resim : 1

Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden biri olan Serpil Çakmaklı, evinin kapılarını Evrim Akın'a açtı. 62 yaşındaki güzel oyuncu Serpil Çakmaklı'nın deniz manzaralı evi dikkatleri çekti.

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Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı leb-i derya evininin kapılarını açtı - Resim : 2

Evrim Akın bu hafta, Türk Sineması’nın esmer güzeli, Yeşilçam’ın efsane ismi Serpil Çakmaklı’nın deniz manzaralı yazlık evine konuk oldu.

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Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı leb-i derya evininin kapılarını açtı - Resim : 3

Evini yazlık olarak kullandığını söyleyen Serpil Çakmaklı'nın mobilyalarındaki altın varanklar dikkatleri çekti. 

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Yeşilçam yıldızı Serpil Çakmaklı leb-i derya evininin kapılarını açtı - Resim : 4

Evini yazlık olarak kullandığını söyleyen Serpil Çakmaklı'nın mobilyalarındaki altın varanklar dikkatleri çekti. 