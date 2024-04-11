Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşırdı
Yeşilçam'da Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde gözlerden uzakta bir hayat sürüyor. Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşırdı...
Zeynep Değirmencioğlu, Yeşilçam'da bir döneme damga vuran Ayşecik karakterine hayat veren isim olmuştu. Değirmencioğlu, henüz 2 yaşındayken ekranlarda yer almaya başlamıştı.
20 yaşına dek pek çok farklı yapımda rol alan Zeynep Değirmencioğlu'nun önünü açan rol 'Ayşecik' karakteri oldu. Zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi.
Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi.
Fenerbahçeli eski futbolcu ve daha sonra Fenerbahçe SK yöneticilerinden Serkan Acar ile evlen usta oyuncunun Erkan ve Volkan isimli iki oğlu bulunuyor. Değirmencioğlu 1974'te evlendiği Serkan Acar'dan 2013 yılında boşanmıştır.