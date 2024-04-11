Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşırdı

Yeşilçam'da Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu şimdilerde gözlerden uzakta bir hayat sürüyor. Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşırdı...

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Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşırdı - Resim : 1

Zeynep Değirmencioğlu, Yeşilçam'da bir döneme damga vuran Ayşecik karakterine hayat veren isim olmuştu. Değirmencioğlu, henüz 2 yaşındayken ekranlarda yer almaya başlamıştı.

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Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşırdı - Resim : 2

20 yaşına dek pek çok farklı yapımda rol alan Zeynep Değirmencioğlu'nun önünü açan rol 'Ayşecik' karakteri  oldu.  Zirvedeyken bıraktığı oyunculuğa bir daha hiç dönmedi.

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Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşırdı - Resim : 3

Atıf Yılmaz'ın yönettiği, Zeynep Değirmencioğlu'nun başrolünde yer aldığı 'Ayşecik', izleyiciden gördüğü ilgi üzerine çekilen devam filmleriyle 11 yılda 15 filmlik seri haline getirildi. 

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Yeşilçam’ın 'Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu'nun son halini görenler şaşırdı - Resim : 4

Fenerbahçeli eski futbolcu ve daha sonra Fenerbahçe SK yöneticilerinden Serkan Acar ile evlen usta oyuncunun Erkan ve Volkan isimli iki oğlu bulunuyor. Değirmencioğlu 1974'te evlendiği Serkan Acar'dan 2013 yılında boşanmıştır.