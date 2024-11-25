Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun 84. yaşını kutladı

Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun 84 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum günü kutlamasından birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

Elele Online

Elele Online
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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun 84. yaşını kutladı - Resim : 1

"Yumurcak", "Sen Bir Meleksin","Gençlik Rüzgarı", "Elveda Sevgilim", "Gönül Hırsızı", "Bir Genç Kızın Romanı" ve "Aşkımla Oynama" gibi döneme damgasını vuran filmlerdeki performanslarıyla hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ediz Hun, 84. yaşına girdi. 

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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun 84. yaşını kutladı - Resim : 2

Ünlü oyuncu, doğum günü kutlamasından birçok kareyi takipçileriyle paylaştı. 

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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun 84. yaşını kutladı - Resim : 3

 Hun "Tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Dostlarıma ve pastamın mimarı Merve Hanım’a zahmet verdiğim için de ayrıca teşekkür ediyorum" notuyla paylaşım yaptı. 

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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun 84. yaşını kutladı - Resim : 4

Yeşilçam'ın usta isminin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.