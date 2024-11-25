Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Ediz Hun 84. yaşını kutladı
Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun 84 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, doğum günü kutlamasından birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.
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"Yumurcak", "Sen Bir Meleksin","Gençlik Rüzgarı", "Elveda Sevgilim", "Gönül Hırsızı", "Bir Genç Kızın Romanı" ve "Aşkımla Oynama" gibi döneme damgasını vuran filmlerdeki performanslarıyla hafızalarda yer edinen Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ediz Hun, 84. yaşına girdi.
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Ünlü oyuncu, doğum günü kutlamasından birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.
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Hun "Tüm güzel dilekleriniz için teşekkür ediyorum. Dostlarıma ve pastamın mimarı Merve Hanım’a zahmet verdiğim için de ayrıca teşekkür ediyorum" notuyla paylaşım yaptı.
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Yeşilçam'ın usta isminin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.