Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın'ın sağlığıyla ilgili yeni haber
'Yeşilçam'ın Dört Yapraklı Yoncası' olarak kabul edilen Filiz Akın, sosyal medya hesabında paylaştığı son gönderisiyle sağlığıyla ilgili yeni bir gelişmeyi paylaştı.
Türk sinemasının bir dönemine damga vuran Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (geniz) kanserine yakalandığı öğrenmişti. İkinci evrede olduğu ortaya çıkan hastalığa meydan okuyan oyuncu, tedaviler sonucu kanseri yenmeyi başarmıştı.
"Çok agresif bir tedavi gördüm" diyen Yeşilçam efsanesi, 2022 ve 2023'te ise sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle art arda operasyonlar geçirmek zorunda kalmıştı.
Filiz Akın, 25 Mart'ta son durumu hakkında açıklama yapmıştı. Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden oyuncu, hastane odasında çektirdiği videoyu Instagram'da yayınlamış ve şu sözleri söylemişti:
"Bence iyi haber. Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden üç saatlik ilaç yüzünden beş saat de beklediğimden sekiz saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Uzun süre ağır antibiyotik verilenlerde boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için daha bir 10 günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum."
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Akın, "Bir ay boyunca antibiyotik almak durumunda kalmazsam, dans ederek kutlayacağım" açıklamasında bulunmuştu.