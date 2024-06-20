Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın'ın sağlığıyla ilgili yeni haber

Filiz Akın, 25 Mart'ta son durumu hakkında açıklama yapmıştı. Tedaviden olumlu sonuç alabilmek için düzenli olarak hastaneye giden oyuncu, hastane odasında çektirdiği videoyu Instagram'da yayınlamış ve şu sözleri söylemişti:

"Bence iyi haber. Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden üç saatlik ilaç yüzünden beş saat de beklediğimden sekiz saatim hastanede geçiyordu. Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Uzun süre ağır antibiyotik verilenlerde boğazda oluşan bakteriyel bir oluşumun yok edilmesi için daha bir 10 günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum."