"Yeşilçam'ın en güzeli kim?" anketinin öne çıkan ismi Gülşen Bubikoğlu oldu

Yeşilçam'ın güzel yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyada açılan başlık ile gündemde...

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"Yeşilçam'ın en güzeli kim?" anketinin öne çıkan ismi Gülşen Bubikoğlu oldu - Resim : 1

Yeşilçam'da en güzel kadın oyuncuları arasında gösterilen, hatta birçok insan tarafından ilk sırada görülen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya platformu X'te adından söz ettiriyor. 

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"Yeşilçam'ın en güzeli kim?" anketinin öne çıkan ismi Gülşen Bubikoğlu oldu - Resim : 2

 Yeşilçam'ın kadın oyuncuları Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerin de yer aldığı listede Gülşen Bubikoğlu öne çıktı.  

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"Yeşilçam'ın en güzeli kim?" anketinin öne çıkan ismi Gülşen Bubikoğlu oldu - Resim : 3

Güzel yıldızın eski filmlerinden video ve kareleri bir araya getiren kullanıcılar, aradan yıllar geçmesine rağmen Bubikoğlu'nun güzelliğinden bir şey kaybetmediğini yazıyor.

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"Yeşilçam'ın en güzeli kim?" anketinin öne çıkan ismi Gülşen Bubikoğlu oldu - Resim : 4

Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınan 69 yaşındaki sinema oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla tanınıyor.