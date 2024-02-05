"Yeşilçam'ın en güzeli kim?" anketinin öne çıkan ismi Gülşen Bubikoğlu oldu

1 / 10
Yeşilçam'da en güzel kadın oyuncuları arasında gösterilen, hatta birçok insan tarafından ilk sırada görülen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya platformu X'te adından söz ettiriyor.
2 / 10
Yeşilçam'ın kadın oyuncuları Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Müjde Ar gibi isimlerin de yer aldığı listede Gülşen Bubikoğlu öne çıktı.
3 / 10
Güzel yıldızın eski filmlerinden video ve kareleri bir araya getiren kullanıcılar, aradan yıllar geçmesine rağmen Bubikoğlu'nun güzelliğinden bir şey kaybetmediğini yazıyor.
4 / 10
Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle hafızalarımıza kazınan 69 yaşındaki sinema oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanmasıyla tanınıyor.