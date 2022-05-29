Yeşilçam'ın kült filmi Aile Şerefi'nin 'Kötü Kalpli Oktay'ı şimdi ne yapıyor?
1976 yapımı 'Aile Şerefi' filmi Türk sinemasının en kült filmlerinden... Peki, filmde 'Kötü Çocuk Oktay'ı canlandıran oyuncu Eriş Akman şimdi nerede, ne yapıyor? Akman, kanseri yendiğini söylüyor.
Arzu Filmin yapımcılığını üstlendiği; Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda, Itır Esen gibi Türk sinemasının ustalarını bir araya getiren Aile Şerefi filmi aradan geçen uzun yıllara hala hafıfazalarda. Münir Özkul'un canlandırdığı 'Sucu Rıza' karakteri ve ailesinin dramatik hikayesinin anlatıldığı filmde 'Kötü Çocuk Oktay' karakterini Eriş Akman canlandırmıştı. Habertürk, 74 yaşındaki oyuncuyla konuştu. Peki, Eriş Akman şimdi nerelerde, ne yapıyor?
Üniversite eğitimini İngiltere'de tamamlayan Eriş Akman, tekstil mühendisliğini yarıda bırakıp lise yıllarında başladığı tiyatro ile Londra'da yeniden tanışmış. Yarbay olan babasının yurt dışı görevleri sayesinde Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaşayan Akman, kız arkadaşının desteğiyle sanat hayatına geri dönmüş.
OKTAY ROLÜNÜ İSTEMİŞ
Akman o rolü hakkında şu bilgileri veriyor: Sete bir gittim herkes bana düşman gibi bakıyordu, senaryo yazarken elime bakan bazı kişilerin hoşuna gitmemişti. Film bitene kadar Orhan Aksoy dahil pek çok kişi rolü iyi oynadığımı düşünmemişti. O dönem açıkçası beni çok üzmüştü. Ancak film çok iyi bir gişe yaptı. 'Oktay' karakteri büyük yankı uyandırdı ve Yeni Delhi Film Festivali'nde Özel Jüri Ödülü'ne layık görüldüm.
PEKİ ŞİMDİ NELER YAPIYOR?
Yaşamını artık kızıyla İngiltere'de sürdürdüğünü söyleyen oyuncu, "1980'li yıllardan sonra Türkiye'de reklamcılık gelişmişti. Reklam filmi yönetmeye başladım. 500'e yakın reklam filmi çektim. Sonra televizyonlara iş yapmaya başladım ama sektörde istemediğim olaylar yaşadım. Sektörün düzeleceğine inancımı kaybedince geçtiğimiz yıl kasım ayında da Londra'ya yerleştim." dedi. Yönetmen Nisan Akman ile evliliğinden Zeynep ve Memet adında iki çocuğu dünyaya gelen Eriş Akman, kızının kendisinin yolunda ilerlediğini belirtti. Kızının İngiltere'de sinema üzerine eğitim aldığını Akman, Netflix yapımı bir dizinin kamera arkasında yardımcı yönetmenlik yaptığını ifade etti.