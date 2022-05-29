Yeşilçam'ın kült filmi Aile Şerefi'nin 'Kötü Kalpli Oktay'ı şimdi ne yapıyor?

OKTAY ROLÜNÜ İSTEMİŞ

Akman o rolü hakkında şu bilgileri veriyor: Sete bir gittim herkes bana düşman gibi bakıyordu, senaryo yazarken elime bakan bazı kişilerin hoşuna gitmemişti. Film bitene kadar Orhan Aksoy dahil pek çok kişi rolü iyi oynadığımı düşünmemişti. O dönem açıkçası beni çok üzmüştü. Ancak film çok iyi bir gişe yaptı. 'Oktay' karakteri büyük yankı uyandırdı ve Yeni Delhi Film Festivali'nde Özel Jüri Ödülü'ne layık görüldüm.