Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi... Lale Belkıs yıllar sonra ödül töreninde ortaya çıktı

Lale Belkıs geçtiğimiz yıllarda Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini söyleyerek "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum" demişti.