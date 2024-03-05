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Yeşilçam'ın sarışın güzeliydi... Lale Belkıs yıllar sonra ödül töreninde ortaya çıktı
Yeşilçam filmlerinin kötü kadını olarak adlandırılan Lale Belkıs geçtiğimiz gün gerçekleştirilen bir ödül töreninde ortaya çıktı. Lale Belkıs yıllara meydan okuyan güzelliğiyle gecede dikkat çekti.
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2023 yılı Türkiye Sineması'nın 'En İyileri' geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen törenle ödüllerine kavuştu. Lale Belkıs da törende ödül alan isimlerden oldu.
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Yeşilçam'ın kötü kadını olarak akıllarda yer edinen Lale Belkıs törende boy gösterdi. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden olan Lale Belkıs yıllara meydan okuyan güzelliğiyle gecede dikkat çekti.
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Lale Belkıs'ı gören sosyal medya kullanıcıları "Ne kadar güzelsiniz" ve "Güzelliğiniz hiç geçmemiş" gibi yorumlarda bulundu.
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Lale Belkıs geçtiğimiz yıllarda Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini söyleyerek "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum" demişti.