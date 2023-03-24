Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Bahar Öztan 5. kez kansere yakalandı

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından olan ve sayısız filmde başrol oynayan Bahar Öztan, daha önce 4 kez yendiği kansere tekrar yakalandı. Kolon kanserine yakalanan 61 yaşındaki Öztan, tedavi sürecinde yeğeninin ziyaretiyle moral buldu.

"SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM"

Sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Bahar Öztan, "Halasını hastaneye ziyarete gelmiş güzel gülücüklerinle moral verdi mis kokusu bani bir müddet idare eder" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bahar Öztan (@baharoztann)'in paylaştığı bir gönderi

Bahar Öztan, konuyla ilgili "Kan sonuçlarından sonra yeniden kanserin nüksettiği ortaya çıktı. Yeniden kansere yakalandım. İnşallah yine atlatacağım. 10 gündür hastanedeyim. Kemoterapiler olacak. Moralim yerinde... Sevenlerimden dua istiyorum" açıklamasını yaptı.

"BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" demişti.