Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Kunt Tulgar hayatını kaybetti! Kunt Tulgar kimdir?

Sinema Emekçileri Sendikası yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar'ın (76) hayatını kaybettiğini duyurdu. Tulgar bir süredir Maltepe'de bulunan huzurevinde yaşıyordu.

Yönetmen, Yapımcı ve Oyuncu olarak sinemamızda önemli emekleri bulunan Kunt Tulgar 75 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/QdonP0FTVY — Sine Sen (@DiskSine) March 16, 2022

KUNT TULGAR KİMDİR?

Kunt Tulgar 1946 yılında İstanbul'da doğdu. , Türk yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Özellikle bilimkurgu filmleri ile Türk sinemasında yer edinen sanatçı Çetin İnanç, Cüneyt Arkın ve Hüseyin Peyda ile çok sayıda filmde birlikte çalışmıştır.

Kunt Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı. Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.

17 Mart 2022 tarihinde hayatını kaybetti.