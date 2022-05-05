Yeşilçamın unutulmaz ismi Bahar Öztan, 4. kez kansere yakalandı

Yeşilçam'ın 'gamzeli güzeli' olarak tanınan usta oyuncu Bahar Öztan'dan üzücü haber geldi. Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın önemli yapımlarında rol alan oyuncu Bahar Öztan'ın rahatsızlığı nüksetti.

4. KEZ KANSERLE SAVAŞIYOR

Kanseri 3 kez yenerek her defasında hayata yeniden merhaba diyen Bahar Öztan şu sıralar yeniden savaşıyor. Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.

Doktor kontrolünde olan 'gamzeli güzel', tedavisinden vakit buldukça oğlu Yiğit Çolak ile sahibi oldukları otelin sezon öncesi tadilatlarını kontrol ediyor.

"BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

Öztan daha önce yaptığı açıklamada, "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım." demişti.