Yeşilçam’ın usta oyuncusu Filiz Akın'dan Burcu Biricik'e övgü dolu sözler

Bu sezon ekranlara veda eden ‘Camdaki Kız’ın Nalan’ı Burcu Biricik, sosyal medya hesabından Filiz Akın ile rahmetli Tarık Akan’ın başrolünde olduğu ‘Tatlı Dillim’ filminden kareler paylaştı.

"Bayılıyorum size Filiz Akın"

Altına da şu notu düştü: “Şu fotoğrafların güzelliğine bakar mısınız? Aşığım Yeşilçam’a ???? #TatlıDillim… Bayılıyorum size Filiz Akın… Tarık Akan’a olan aşkımı konuşmaya gerek yok ????

"Yetenekli Burcu”

Filiz Akın, genç meslektaşından duyduğu sözler karşısında çok duygulandı ve önce “Ne kadar mutlu oldum anlatamam (bu kareyi seçtiğiniz için)…Siz de hep mutlu olun güzel ve çok yetenekli Burcu Sevgiler… Yorumlara şöyle bir baktım da ayrıca benzetilmek de çok gurur verici… Sizler Yeşilçam bayrağını çok ilerilere taşıyorsunuz” mesajlarını paylaştı.