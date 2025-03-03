Yeşilçam’ın usta oyuncusu Müjde Ar eşiyle kaza geçirmişti! Doktoru son halini paylaştı

Müjde Ar’dan sevindiren haber geldi. Oyuncunun doktoru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taburcu olduğunu duyurdu. Paylaşımda; "Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar'ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verildi.