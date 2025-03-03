Yeşilçam’ın usta oyuncusu Müjde Ar eşiyle kaza geçirmişti! Doktoru son halini paylaştı
Müjde Ar ve eşi eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, birkaç gün önce İstanbul'da trafik kazası geçirmişti. Usta oyuncu tedavisinin ardından taburcu edildi ve doktoru Müjde Ar'ın son halini paylaştı.
Yeşilçam’ın Şalvar Davası, Deli Kan, Çirkinler de Sever gibi yapımlarında rol alan ünlü oyuncu Müjde Ar, geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası geçirdi.
Müjde Ar ve eski Kültür Bakanı Mehmet Ercan Karakaş’ın içinde bulunduğu lüks otomobil, özel bir halk otobüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası Müjde Ar’ın sağ dizinde çarpmanın etkisiyle ödem ve şişlik meydana geldi.
Kazayı hafif yaralarla atlatan ikili, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneden yapılan açıklamada; "Sağlık durumu iyi olan hastalarımızın tedavisi, gözlem ve takip amaçlı olarak normal hasta odasında sürdürüldü" ifadelerine yer verilmişti.
Müjde Ar’dan sevindiren haber geldi. Oyuncunun doktoru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taburcu olduğunu duyurdu. Paylaşımda; "Ülkemizin çok değerli sanatçılarından Müjde Ar'ı sağlıkla taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum" ifadelerine yer verildi.