Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Kadir İnanır’dan haber var! Son hali ortaya çıktı
Uzun süredir tedavi gören ve sevenlerinin iyi haberini beklediği Yeşilçam’ın yıldız isimlerinden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.
Kadir İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle acil olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.
75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.
Siyasetçi Alper Taş, dün ziyaretine gittiği usta oyuncuyla fotoğrafını sosyal medyada “Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor” mesajıyla paylaştı.
Tedavisi devam eden usta oyuncuyu, son olarak iş insanı Mithat Erdem ziyaret etmiş ve Erdem, "Can dostum Kadir İnanır... Daha güzel günlere" notuyla paylaşım yapmıştı.