Yiğit Özşener Atatürk oldu! İşte 6 hafta süren o makyaj
Başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı 'Zaferin Rengi' filminde Atatürk'ü canlandıran oyuncu Yiğit Özşener'in makyajı gündem oldu.
16 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak olan 'Zaferin Rengi' filminde Mustafa Kemal Atatürk’e usta oyuncu Yiğit Özşener hayat verdi.
'Zaferin Rengi', 1918-1923 yılları arasında yaşanan gerçek olaylara dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyüyen milli mücadeleye destek için İstanbul’da oluşan yapılanma ve mücadeleyi spor üzerinden farklı bir anlatımla izleyiciye sunacak.
Yiğit Özşener’in makyajını İran asıllı, ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı.
MAKYAJIN HAZIRLIK AŞAMASI 6 HAFTA SÜRDÜ
Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, makyajın sanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.