Yiğit Özşener Atatürk oldu! İşte 6 hafta süren o makyaj

Başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka ve Gonca Vuslateri'nin paylaştığı 'Zaferin Rengi' filminde Atatürk'ü canlandıran oyuncu Yiğit Özşener'in makyajı gündem oldu.

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Yiğit Özşener Atatürk oldu! İşte 6 hafta süren o makyaj - Resim : 1

16 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak olan 'Zaferin Rengi' filminde Mustafa Kemal Atatürk’e usta oyuncu Yiğit Özşener hayat verdi.

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Yiğit Özşener Atatürk oldu! İşte 6 hafta süren o makyaj - Resim : 2

'Zaferin Rengi', 1918-1923 yılları arasında yaşanan gerçek olaylara dayanan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde büyüyen milli mücadeleye destek için İstanbul’da oluşan yapılanma ve mücadeleyi spor üzerinden farklı bir anlatımla izleyiciye sunacak.

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Yiğit Özşener Atatürk oldu! İşte 6 hafta süren o makyaj - Resim : 3

Yiğit Özşener’in makyajını İran asıllı, ünlü özel efekt makyaj tasarımcısı Babak Eskandari uyguladı.

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Yiğit Özşener Atatürk oldu! İşte 6 hafta süren o makyaj - Resim : 4

MAKYAJIN HAZIRLIK AŞAMASI 6 HAFTA SÜRDÜ

Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürerken, makyajın sanatçıya uygulama işlemi ise beş saatte tamamlandı.