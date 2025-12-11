Anasayfa Magazin Yılbaşı gecesi 'O Ses Türkiye'ye katılacak Feyza Civelek'in seçtiği şarkı dikkat çekti
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Feyza Civelek, yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılacak. Oyuncunun seçtiği şarkı da belli oldu.
Yılbaşı akşamlarının gelenekselleşen eğlencesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının konukları yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle tanınan oyuncu Feyza Civelek, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde yer alacak.
Ünlü oyuncunun, programda yarışmacı olarak sahneye çıkacağı öğrenildi ve performansına iyi hazırlanmak için özel dersler almaya başladığı belirtildi.
Civelek’in ne giyeceği merak konusuyken seçtiği şarkı da belli oldu. Feyza Civelek seçtiği şarkıyla Kızılcık Şerbeti’ne de atıfta bulunacak. Ünlü oyuncu sözleri, Edirne - Keşan yöresine ait "Kızılcıklar Oldu Mu?" türküsünü seslendirecek.