Yıldız Çağrı Atiksoy, Atatürk'ü minik kızına tanıttığı anları paylaştı
Şimdilerde ekranlardan uzak olan ünlü çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesaplarından kızları ile karelerini paylaşıyor. Atiksoy şimdi de Atatürk'ü minik kızına tanıttığı anı paylaştı.
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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı.
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21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mira Milena adını verdi.
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Şimdilerde ekranlardan uzak olan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından kızları ile karelerini paylaşıyor.
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Atiksoy önceki gün minik kızını kucağına alıp ona Atatürk sevgisini öğrettiği anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.