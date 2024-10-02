Yıldız Çağrı Atiksoy: Şifayı kaptım, bu salgın çok fena

38 yaşındaki oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, halsiz bir fotoğrafını paylaşarak; "Şifayı kaptım, bu salgın çok fena" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımıyla yaşadığı sağlık sorununu ve grip salgınının zorluklarını takipçileriyle paylaştı.