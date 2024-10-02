Yıldız Çağrı Atiksoy: Şifayı kaptım, bu salgın çok fena
Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, hastaneden paylaştığı fotoğrafla takipçilerini endişelendirdi. Atiksoy, son zamanlarda yaşadığı sağlık problemlerini takipçileriyle paylaştı.
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Berk Oktay ile 2022 yılında evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl kızı Mira Milena kucağına aldı.
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Şimdilerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevenlerini endişelendiren paylaşım geldi.
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38 yaşındaki oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, halsiz bir fotoğrafını paylaşarak; "Şifayı kaptım, bu salgın çok fena" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımıyla yaşadığı sağlık sorununu ve grip salgınının zorluklarını takipçileriyle paylaştı.
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Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu kötüleşince hastaneye gidip serum taktırdı. Bu süreçte takipçilerine bilgi vermek amacıyla sosy