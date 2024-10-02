Yıldız Çağrı Atiksoy: Şifayı kaptım, bu salgın çok fena

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, hastaneden paylaştığı fotoğrafla takipçilerini endişelendirdi. Atiksoy, son zamanlarda yaşadığı sağlık problemlerini takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Yıldız Çağrı Atiksoy: Şifayı kaptım, bu salgın çok fena - Resim : 1

Berk Oktay ile 2022 yılında evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy​, geçtiğimiz yıl kızı Mira Milena kucağına aldı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy: Şifayı kaptım, bu salgın çok fena - Resim : 2

Şimdilerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevenlerini endişelendiren paylaşım geldi. 

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Yıldız Çağrı Atiksoy: Şifayı kaptım, bu salgın çok fena - Resim : 3

38 yaşındaki oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, halsiz bir fotoğrafını paylaşarak; "Şifayı kaptım, bu salgın çok fena" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımıyla yaşadığı sağlık sorununu ve grip salgınının zorluklarını takipçileriyle paylaştı. 

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Yıldız Çağrı Atiksoy: Şifayı kaptım, bu salgın çok fena - Resim : 4

Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu kötüleşince hastaneye gidip serum taktırdı. Bu süreçte takipçilerine bilgi vermek amacıyla sosy