Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızı Milena'ya 40 mevlüdü

21 Mayıs'ta kızları Milena'yı kucağına alan Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti, 40 günlük olan kızları için evinde mevlit okuttu.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızı Milena'ya 40 mevlüdü - Resim : 1

2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 21 Mayıs'ta kızları Milena'yı kucağına alarak mutluluklarını taçlandırdı.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızı Milena'ya 40 mevlüdü - Resim : 2

Riskli bir doğum olduğu için acilen ameliyata alınan ve şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının 40'ı için mevlit okuttu.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızı Milena'ya 40 mevlüdü - Resim : 3

Atiksoy, kızının 40 günlük olduğunu "Bugün kızçemle 40'ıncı günümüz. Önce 40 uçurması banyosu sonra da mevlidimiz olacak. Sizlerin de duası bizimle olsun inşallah" sözleriyle duyurdu.

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Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızı Milena'ya 40 mevlüdü - Resim : 4

Ünlü oyuncu bu özel günden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.