Yıldız Çağrı Atiksoy'dan kızı Milena'ya 40 mevlüdü

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2022 yılında dünyaevine giren Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, 21 Mayıs'ta kızları Milena'yı kucağına alarak mutluluklarını taçlandırdı.
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Riskli bir doğum olduğu için acilen ameliyata alınan ve şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Yıldız Çağrı Atiksoy, kızının 40'ı için mevlit okuttu.
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Atiksoy, kızının 40 günlük olduğunu "Bugün kızçemle 40'ıncı günümüz. Önce 40 uçurması banyosu sonra da mevlidimiz olacak. Sizlerin de duası bizimle olsun inşallah" sözleriyle duyurdu.
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Ünlü oyuncu bu özel günden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.