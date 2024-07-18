Yıldız Tilbe: Annem doğmamı istemedi, ilaç içip, yüksekten atladı

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Önceki gece sahne aldığı Cahide Alaçatı’da 58’inci yaşını kutlayan Yıldız Tilbe, anne ve babası hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı.
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Ünlü sanatçı, “Rahmetli annem 6 kız doğurmuş. Bana hamile kalınca ‘Bu da kız olur’ diye ilaç içip kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış, ne yaptıysa beni düşürememiş.''
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''Bana ‘Çekeceğin varmış’ diyordu. Sizinle görüşeceğimiz varmış.”
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'KEŞKE BÜTÜN BABALAR KIZLARINI ÖYLE SEVSE...'
“Babam bize ‘Sizin bir tırnağınızı 10 erkeğe değişmem’ derdi. Keşke bütün babalar kızlarını öyle sevse. Babam bizi o kadar çok seviyordu ki, sonra hiçbir sevgi beni ikna edemedi.”