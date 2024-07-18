Yıldız Tilbe: Annem doğmamı istemedi, ilaç içip, yüksekten atladı

'KEŞKE BÜTÜN BABALAR KIZLARINI ÖYLE SEVSE...'

“Babam bize ‘Sizin bir tırnağınızı 10 erkeğe değişmem’ derdi. Keşke bütün babalar kızlarını öyle sevse. Babam bizi o kadar çok seviyordu ki, sonra hiçbir sevgi beni ikna edemedi.”