Yıldız Tilbe: Annem doğmamı istemedi, ilaç içip, yüksekten atladı

Önceki akşam Çeşme Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe, ailesiyle ilgili anlattıklarıyla dinleyenleri şaşkına çevirdi.

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Yıldız Tilbe: Annem doğmamı istemedi, ilaç içip, yüksekten atladı - Resim : 1

Önceki gece sahne aldığı Cahide Alaçatı’da 58’inci yaşını kutlayan Yıldız Tilbe, anne ve babası hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı.

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Yıldız Tilbe: Annem doğmamı istemedi, ilaç içip, yüksekten atladı - Resim : 2

Ünlü sanatçı, “Rahmetli annem 6 kız doğurmuş. Bana hamile kalınca ‘Bu da kız olur’ diye ilaç içip kendini zehirlemiş, yüksekten atlamış, ne yaptıysa beni düşürememiş.''

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Yıldız Tilbe: Annem doğmamı istemedi, ilaç içip, yüksekten atladı - Resim : 3

''Bana ‘Çekeceğin varmış’ diyordu. Sizinle görüşeceğimiz varmış.”

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Yıldız Tilbe: Annem doğmamı istemedi, ilaç içip, yüksekten atladı - Resim : 4

'KEŞKE BÜTÜN BABALAR KIZLARINI ÖYLE SEVSE...'

“Babam bize ‘Sizin bir tırnağınızı 10 erkeğe değişmem’ derdi. Keşke bütün babalar kızlarını öyle sevse. Babam bizi o kadar çok seviyordu ki, sonra hiçbir sevgi beni ikna edemedi.”