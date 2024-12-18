Yılın aşk sürprizi! Çağatay Ulusoy'un gönlünü Aslıhan Malbora'ya kaptırdığı iddia edildi

Henüz çok yeni başlayan ilişkiyi taraflar şimdilik gözlerden uzak yaşıyor. Hem Çağatay Ulusoy hem de Aslıhan Malbora uzun süren ilişkilerini bitirmişti. İkili yeni başlayan ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.