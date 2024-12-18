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Yılın aşk sürprizi! Çağatay Ulusoy'un gönlünü Aslıhan Malbora'ya kaptırdığı iddia edildi
Yıl biterken bir aşk sürprizi daha geldi. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un kalbini Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'ya kaptırdığı iddia edildi.
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Çağatay Ulusoy şimdilerde Kanal D’de ekrana gelecek Uluç Bayraktar’ın yöneteceği yeni dizisi Eşref Rüya’ya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu hem kariyerinde hem de özel hayatında hareketli günler yaşıyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un kalbini Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora’ya kaptırdığı öğrenildi.
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Henüz çok yeni başlayan ilişkiyi taraflar şimdilik gözlerden uzak yaşıyor. Hem Çağatay Ulusoy hem de Aslıhan Malbora uzun süren ilişkilerini bitirmişti. İkili yeni başlayan ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
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Aslıhan Malbora, 18 yaşından beri Metin Temel'le aşk yaşıyor, mutluluk karelerini de zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.