Yılın düğünü! Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez, İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde dünyaevine girdi. Çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı düğün dünya basınında yer aldı.
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Amazon'un kurucusu, dünyanın en zengin üçüncü insanı Jeff Bezos ve gazeteci Lauren Sanchez'in dillere destan üç gün sürecek düğünü bugün başladı.
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TÜM OTELLERİ KİRALADI!
İtalyan medyasına göre, ünlü çift neredeyse her lüks oteli ve birçok su taksisini rezerve etti. Çünkü yüzlerce üst düzey konuğun 23-28 Haziran tarihleri arasında Venedik'e akın etmesi bekleniyor.
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Çift, Venedik'in San Giorgio Adası'nda İtalyan polisinin geniş güvenlik önlemleri altında ve çok sayıda ünlü davetlinin katıldığı görkemli bir düğün yaptı.
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Lauren Sanchez, evliliklerini Instagram hesabından paylaştığı bir kare fotoğrafla duyurdu ve soyadı kısmına Bezos'u da ekledi.