Yılın düğünü! Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi

TÜM OTELLERİ KİRALADI!

İtalyan medyasına göre, ünlü çift neredeyse her lüks oteli ve birçok su taksisini rezerve etti. Çünkü yüzlerce üst düzey konuğun 23-28 Haziran tarihleri ​​arasında Venedik'e akın etmesi bekleniyor.