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Yıllara meydan okuyor! Jennifer Lopez lüks malikanesinin bahçesinde spor yaptığı anları paylaştı
Jennifer Lopez lüks malikanesinin bahçesinde spor yaparken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoyu görenler "Yıllara meydan okuyor", "İlham veren kraliçe" gibi yorumlarda bulundu.
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Oyuncu ve şarkıcı Jennifer Lopez, Ben Affleck ile 2022 yılında yapılan bir törenle dünyaevine girmişti. Lopez sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında.
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54 yaşındaki Jennifer Lopez, 60 milyon dolarlık lüks malikanesinin arka bahçesinde spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Ünlü şarkıcı spor yaptığı anlara "Günlük sağlık dozu... Herkese mutlu pazarlar! Bu şekli seviyorum" notunu düştü.
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Ünlü isme beğeni ve yorum yağdı. Şarkıcıya "Hayatını yaşıyor", "İlham veren kraliçe", Evinin bahçesi muhteşem", "Yıllara meydan okuyor" gibi yorumlar yapıldı.