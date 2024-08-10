Yıllara meydan okuyor! Mine Tugay güzellik sırrını verdi

Mine Tugay, son olarak Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği "Defne" karakteri ile izleyici karşısına çıktı. Ünlü oyuncu Mine Tugay, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
46 yaşındaki Mine Tugay fit görünümü ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Güzel oyuncu Tugay, güzelliğinin sırrını açıkladı.
Cildi için özel bir karışım yaptığını ifade eden güzel oyuncu, "Bal, zerdeçal ve limon suyuyla yaptığım bir maske var, bazen onu uyguluyorum. Tavsiye ederim. Kendimi dengede hissetmek için de yoga yapıyorum" dedi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Mine Tugay geçtiğimiz günlerde 46. yaşını kutladı. Ünlü oyuncu, sevenleriyle paylaştığı o fotoğrafa; "İyi ki doğmuşum. Bütün güzel dilekleriniz için teşekkür ederim." notunu düşmüştü.