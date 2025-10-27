Yıllarca kanserle mücadele etmişti! Oyuncu Boğaç Aksoy nişanlandı

Uzun ve zorlu bir kanser tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak yeniden sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, dün akşam hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Aksoy, sevgilisiyle birlikte, yalnızca aile fertlerinin katıldığı sade ve duygusal bir törenle nişanlandı.