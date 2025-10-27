Yıllarca kanserle mücadele etmişti! Oyuncu Boğaç Aksoy nişanlandı
Uzun süren kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan oyuncu Boğaç Aksoy, özel hayatında mutlu bir adım attı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.
Uzun ve zorlu bir kanser tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak yeniden sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy, dün akşam hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı. Aksoy, sevgilisiyle birlikte, yalnızca aile fertlerinin katıldığı sade ve duygusal bir törenle nişanlandı.
Lenf kanserine yakalandığında hayranlarını derinden üzen 35 yaşındaki oyuncu, zorlu sürecin ardından hayata sımsıkı tutunmuş ve setlere geri dönmüştü. Aksoy, nişan haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Nişan karelerini paylaşan oyuncu, duygusal anları şu sözlerle özetledi:
“Bizim masalımız sonsuzluk üzerine… Ailem büyüdü. İyi ki sen…”
Aksoy'un bu mutlu haberi, hayranları tarafından sosyal medyada büyük bir coşkuyla karşılandı ve çifte tebrik mesajları yağdı.