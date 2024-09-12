Yonca Evcimik'in sahne tarzı gündem oldu
"Çılgın Bediş" dizisindeki rolüyle gönüllere taht kuran Yonca Evcimik, sahne kıyafeti ile gündem oldu.
90'ların popüler sanatçılarından Yonca Evcimik önceki akşam Fethiye'de bir mekanda sahne aldı.
Evcimik'in tercih ettiği kombin, sosyal medya kullanıcıları tarafından "bebek bezine" benzetildi ve binlerce yorum yapıldı.
Evcimik ise yapılan eleştirileri "Bile bile giydim. Bebek bezi reklamı bekliyorum" diyerek ti'ye aldı.
Sahneye çıkan ismin yüzündeki parlak ve gergin görünüm de dikkatlerden kaçmadı. 60 yaşındaki Evcimik, geçtiğimiz aylarda yüzüne bebek kordon bağından likit dolgu yaptırdığını ancak ameliyat olmadığını belirterek; "Ben estetik ameliyat olmadım. Bu tamamen vitaminlerle yapılan bir uygulama, likit dolgu yapılıyor hücrelere. Arkasından kök hücre yaptırdım yüzüme ve boynuma, bebek kordonundan, en önemlisi bu. Oradaki bütün yavaşlamış hücreleri çalıştırıyor, artık ne estetiğe ne başka bir şeye ihtiyaç var" açıklamasında bulunmuştu.