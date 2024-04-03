Zafer Algöz'ü yıkan ikinci ölüm: Annesinin ölümünden 24 gün sonra

Geçtiğimiz ay annesi Güner Algöz'ün vefatıyla sarsılan zafer Algöz bu kez baba acısı yaşadı. Algöz, babasının vefatını; "Başımız sağ olsun… Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik… 65 yıllık âşıklar Cennette buluştular" mesajıyla duyurdu.

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Zafer Algöz'ü yıkan ikinci ölüm: Annesinin ölümünden 24 gün sonra - Resim : 1

Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan annesi Güner Algöz Mart ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 

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Zafer Algöz'ü yıkan ikinci ölüm: Annesinin ölümünden 24 gün sonra - Resim : 2

Annesi Güner Algöz'ün vefatıyla sarsılan zafer Algöz bu kez baba acısı yaşadı.  Annesinin vefatından günler sonra babası Cevdet Algözü de kaybeden ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

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Zafer Algöz'ü yıkan ikinci ölüm: Annesinin ölümünden 24 gün sonra - Resim : 3

Anne ve babasının yer aldığı kareleri yayınlayan Algöz, babasının cenaze töreni bilgilerini şu sözlerle paylaştı:

"65 yıllık aşıklar Cennette buluştular…Cekko Babamızı 4-Nisan-Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca camiinden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin."

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Zafer Algöz'ü yıkan ikinci ölüm: Annesinin ölümünden 24 gün sonra - Resim : 4

Güner Algöz, 9 Mart'ta Burhaniye Kocacamii'de kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı'na defnetmişti. Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Bülent Şakrak ve Çağlar Çorumlu da Zafer Algöz'ü acılı gününde yalnız bırakmamıştı. 