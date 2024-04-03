Zafer Algöz'ü yıkan ikinci ölüm: Annesinin ölümünden 24 gün sonra
Geçtiğimiz ay annesi Güner Algöz'ün vefatıyla sarsılan zafer Algöz bu kez baba acısı yaşadı. Algöz, babasının vefatını; "Başımız sağ olsun… Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algözü de kaybettik… 65 yıllık âşıklar Cennette buluştular" mesajıyla duyurdu.
Ünlü oyuncu Zafer Algöz'ün, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaşayan annesi Güner Algöz Mart ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Annesi Güner Algöz'ün vefatıyla sarsılan zafer Algöz bu kez baba acısı yaşadı. Annesinin vefatından günler sonra babası Cevdet Algözü de kaybeden ünlü oyuncu, acı haberi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Anne ve babasının yer aldığı kareleri yayınlayan Algöz, babasının cenaze töreni bilgilerini şu sözlerle paylaştı:
"65 yıllık aşıklar Cennette buluştular…Cekko Babamızı 4-Nisan-Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca camiinden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin."
Güner Algöz, 9 Mart'ta Burhaniye Kocacamii'de kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı'na defnetmişti. Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Bülent Şakrak ve Çağlar Çorumlu da Zafer Algöz'ü acılı gününde yalnız bırakmamıştı.