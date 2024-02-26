Zamanının en büyük modellerinden biriydi... Kızılcık Şerbeti Azra karakterini canlandıran Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında?
Sema Öztürk zamanının en büyük modellerinden biriydi... Daha sonra sunuculuk ve oyunculuk dünyasına adım atan Öztürk şimdilerde Kızılcık Şerbeti Azra karakterini canlandırıyor. Peki Sema Öztürk kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? Yakından bakalım...
Kızılcık Şerbeti dizisinde Azra karakterine hayat veren Sema
Öztürk rolü ile oldukça dikkat çekti. Azra, dizide kendinden 20 yaş küçük Rahimcan Kapkap’ın hayat verdiği Metehan karakteri ile aşk yaşıyor.
SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?
Sema Öztürk, 23 Haziran 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. Kral TV'de VJ'lik ve sunuculuk yaptı.
“Şaka Gibi”, “Ekopazar”, “Yabancı Gelin”, “Bugün Ne Giysem (Final)", “Dokun Bana”, “Formula 1”, “2 Oda 1 Salon” programlarının sunuculuğunu yaptı.
“Karadayı”, “Hacı”, “Melekler Adası”, “Kara Melek”, “Ayrılsak da Beraberiz”, "Meryem" dizilerinin yanı sıra “Deli Dumrul” ve “Avrupalı” sinema filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.
2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Jülide Toros karakterini canlandırdı.