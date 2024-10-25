Zerrin Özer: Beyin damarlarımda daralma var, o yüzden dengesiz yürüyorum

Bir süredir sağlık problemiyle uğraşan şarkıcı Zerrin Özer, son sağlık durumuyla sevenlerini endişelendirdi. Beynindeki damarlarda daralma olduğunu açıklayan Zerrin Özer, “Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum.” açıklamasında bulundu.

Elele Online

Elele Online
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Zerrin Özer: Beyin damarlarımda daralma var, o yüzden dengesiz yürüyorum - Resim : 1

Zerrin Özer geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

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Zerrin Özer: Beyin damarlarımda daralma var, o yüzden dengesiz yürüyorum - Resim : 2

Önceki akşam bir ödül törenine katılan ve 'Yılın Şarkısı' ödülünü alan Özer, beynindeki iki damarında daralma olduğunu söyledi.

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Zerrin Özer: Beyin damarlarımda daralma var, o yüzden dengesiz yürüyorum - Resim : 3

Şarkıcı, "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralma var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" dedi.

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Zerrin Özer: Beyin damarlarımda daralma var, o yüzden dengesiz yürüyorum - Resim : 4