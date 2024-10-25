Zerrin Özer: Beyin damarlarımda daralma var, o yüzden dengesiz yürüyorum
Bir süredir sağlık problemiyle uğraşan şarkıcı Zerrin Özer, son sağlık durumuyla sevenlerini endişelendirdi. Beynindeki damarlarda daralma olduğunu açıklayan Zerrin Özer, “Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum.” açıklamasında bulundu.
1 / 4
Zerrin Özer geçirdiği omurilik ameliyatından sonra yaşadığı sağlık sorunları ve artan kaygı bozukluğu nedeniyle Darülaceze'deki fiziksel tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.
2 / 4
Önceki akşam bir ödül törenine katılan ve 'Yılın Şarkısı' ödülünü alan Özer, beynindeki iki damarında daralma olduğunu söyledi.
3 / 4
Şarkıcı, "Beyin damarlarımdan ikisinde önemli ölçüde daralma var. Bu nedenle sendeleyerek dengesiz yürüyorum. Ama ödülümü almak ve bu gece burada her şeye rağmen dimdik ayakta durduğumuzu göstermek için geldim" dedi.
4 / 4