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Zerrin Özer en büyük pişmanlığını açıkladı: "Anne olmadığım için pişmanım, nasıl bir anne olurdum merak ediyorum"
Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan şarkıcı Zerrin Özer, katıldığı programda yaşadığı en büyük pişmanlığı açıkladı.
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Son şarkısı Basit Numaralar ile gündemde olan Zerrin Özer, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu.
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67 yaşındaki ünlü şarkıcı, TV8'de Ece Erken'in sunduğu Gel Konuşalım'ın son bölümünde, özel hayatına ve kariyerine dair merak edilenleri paylaştı.
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Özer, "Bugünkü aklı olsa genç Zerrin Özer'e ne söylerdin?" sorusuna, "Hayata kesin Türkiye'de başlamaması gerektiğini söylerdim. Amerika'ya yerleşmesini söylerdim. Keşke Z kuşağı olsaydım. Z kuşağının hepsini çok seviyorum. Hiç tavizleri yok' karşılığını verdi.
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Ünlü şarkıcı, 'çocuk' sorusu üzerine ise "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" şeklinde konuştu.