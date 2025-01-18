Zerrin Özer en büyük pişmanlığını açıkladı: "Anne olmadığım için pişmanım, nasıl bir anne olurdum merak ediyorum"

Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan şarkıcı Zerrin Özer, katıldığı programda yaşadığı en büyük pişmanlığı açıkladı.

Elele Online

Elele Online
1 / 4
Zerrin Özer en büyük pişmanlığını açıkladı: "Anne olmadığım için pişmanım, nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" - Resim : 1

Son şarkısı Basit Numaralar ile gündemde olan Zerrin Özer, katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. 

2 / 4
Zerrin Özer en büyük pişmanlığını açıkladı: "Anne olmadığım için pişmanım, nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" - Resim : 2

67 yaşındaki ünlü şarkıcı, TV8'de Ece Erken'in sunduğu Gel Konuşalım'ın son bölümünde, özel hayatına ve kariyerine dair merak edilenleri paylaştı. 

3 / 4
Zerrin Özer en büyük pişmanlığını açıkladı: "Anne olmadığım için pişmanım, nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" - Resim : 3

Özer, "Bugünkü aklı olsa genç Zerrin Özer'e ne söylerdin?" sorusuna, "Hayata kesin Türkiye'de başlamaması gerektiğini söylerdim. Amerika'ya yerleşmesini söylerdim. Keşke Z kuşağı olsaydım. Z kuşağının hepsini çok seviyorum. Hiç tavizleri yok' karşılığını verdi.

4 / 4
Zerrin Özer en büyük pişmanlığını açıkladı: "Anne olmadığım için pişmanım, nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" - Resim : 4

Ünlü şarkıcı, 'çocuk' sorusu üzerine ise "Anne olmadığım için çok pişmanım. Yaşadığım en büyük pişmanlık çocuk yapmamak. Bana benzer miydi, ben nasıl bir anne olurdum merak ediyorum" şeklinde konuştu.