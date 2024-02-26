Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal: Zerrin benim her zaman başımın tacı

Zerrin Özer ile 1 yıl evli kalan Alper Önal, ünlü şarkıcının sağlık sorunlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

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Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal: Zerrin benim her zaman başımın tacı - Resim : 1

6 yıldır Mersin'de yaşayan ve sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Ahdım Olsun' adlı teklisini yeni piyasaya sunan Alper Önal, 1992 yılında evliliğini bitirdiği Zerrin Özer hakkında konuştu.

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Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal: Zerrin benim her zaman başımın tacı - Resim : 2

Önal, boşanmış olmalarına rağmen Zerrin Özer'le dostluklarının hiç kesilmediğini açıkladı.

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Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal: Zerrin benim her zaman başımın tacı - Resim : 3

Alper Önal hastalık sürecinde Zerrin Özer'in yanında olduğunu belirterek, "Hastalığı boyunca her gün konuştuk. Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onun yanıma gelmesini istedim. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. Ve hastane sürecinden sonrada onu evimde istediği süre misafir edecektim. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" dedi.