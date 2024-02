Zerrin Özer’in eski eşi Alper Önal: Zerrin benim her zaman başımın tacı

Alper Önal hastalık sürecinde Zerrin Özer'in yanında olduğunu belirterek, "Hastalığı boyunca her gün konuştuk. Darülacezeyi tercih etmeden bir süre önce ben onun yanıma gelmesini istedim. Hastanesini doktorlarını her şeyini ayarlamıştım. Ve hastane sürecinden sonrada onu evimde istediği süre misafir edecektim. Fakat son dakika gelmekten vazgeçerek Darülaceze'ye gitmeye karar verdi. Zerrin benim her zaman başımın tacıdır" dedi.