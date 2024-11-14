Zeynep Bastık "En Seksi Türk Kadını" seçildi
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın, sosyal medyada yapılan bir ankette 'En seksi Türk kadını' seçildi. Bastık’ın bu unvanı alması sosyal medyayı ikiye böldü.
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Ara, Uslanmıyor Bu, Yalan ve Lan ile gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medyada yapılan anket çalışmasında "En seksi Türk kadını" ünvanını aldı.
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Bastık'ın bu unvanı alması hayranları tarafından sevinçle karşılanırken, sosyal medyada farklı görüşler de dile getirildi.
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Bazı kullanıcılar, şarkıcının sahip olduğu özgüven ve sahne duruşuyla bu ödülü hak ettiğini savunurken, diğerleri ise bu tür bir ödülün tartışmalı olduğuna dikkat çekti.
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