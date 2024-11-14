Zeynep Bastık "En Seksi Türk Kadını" seçildi

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın, sosyal medyada yapılan bir ankette 'En seksi Türk kadını' seçildi. Bastık’ın bu unvanı alması sosyal medyayı ikiye böldü.

Elele Online

Elele Online
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Zeynep Bastık "En Seksi Türk Kadını" seçildi - Resim : 1

Ara, Uslanmıyor Bu, Yalan ve Lan ile gibi şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medyada yapılan anket çalışmasında "En seksi Türk kadını" ünvanını aldı.

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Zeynep Bastık "En Seksi Türk Kadını" seçildi - Resim : 2

Bastık'ın bu unvanı alması hayranları tarafından sevinçle karşılanırken, sosyal medyada farklı görüşler de dile getirildi. 

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Zeynep Bastık "En Seksi Türk Kadını" seçildi - Resim : 3

Bazı kullanıcılar, şarkıcının sahip olduğu özgüven ve sahne duruşuyla bu ödülü hak ettiğini savunurken, diğerleri ise bu tür bir ödülün tartışmalı olduğuna dikkat çekti.  

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Zeynep Bastık "En Seksi Türk Kadını" seçildi - Resim : 4