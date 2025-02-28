Zeynep Bastık: Gençken, enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum

Bir dönem oyunculuk da yapan ve birkaç dizi projesinde yer alan şarkıcı, oyunculuk kariyeri hakkında da açıklamalarda bulundu; "Müzik kariyerim benim için ön planda. Oyunculuk yaptım, deneyim kazandım ama şu an ağırlıklı olarak müzikle ilgileniyorum. Yine de doğru proje ve doğru zaman olursa yer almak isterim" diye konuştu. Sevgilisi Serkay Tütüncü ile bir projede yer alıp almayacağı sorusuna ise "Bu soru çok soruluyor ama istemiyoruz. Göz önünde olmayı sevmiyoruz, nazara da inanıyorum. Kendi yolumuzda ilerliyoruz" yanıtını verdi.