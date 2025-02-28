Zeynep Bastık: Gençken, enerjim yerindeyken anne olmak istiyorum
Zeynep Bastık, dün yüzü olduğu bir markanın lansmanına katıldı. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, genç yaşta anne olmak istediğini belirtti, evliliği romantik ama zorunlu görmediğini söyledi.
Zeynep Bastık, önceki gün marka yüzü olduğu markanın lansmanında objektiflere yansıdı. Habertürk’ün haberine göre basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeynep Bastık, makyaj ve kozmetik ürünlerine dair düşüncelerini paylaştı.
Bastık; "Kozmetik ürünlerine aslında çok para harcamıyorum. Makyajı seviyorum ama kendi sınırlarım içinde kalmayı tercih ediyorum. Ağır makyaj yapmıyorum, sadece yüzümü renklendirmeyi seviyorum. Zaman zaman makyajsız da dışarı çıkıyorum. İlle de yapma takıntım yok" dedi.
Alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili de konuşan Zeynep Bastık, eskisi kadar alışveriş yapmadığını belirtti; "Gereksiz harcamalardan kaçınıyorum. Artık sadece ihtiyacım olduğunda alıyorum. Son dönemde en çok parayı yemek için harcıyorum."
Bir dönem oyunculuk da yapan ve birkaç dizi projesinde yer alan şarkıcı, oyunculuk kariyeri hakkında da açıklamalarda bulundu; "Müzik kariyerim benim için ön planda. Oyunculuk yaptım, deneyim kazandım ama şu an ağırlıklı olarak müzikle ilgileniyorum. Yine de doğru proje ve doğru zaman olursa yer almak isterim" diye konuştu. Sevgilisi Serkay Tütüncü ile bir projede yer alıp almayacağı sorusuna ise "Bu soru çok soruluyor ama istemiyoruz. Göz önünde olmayı sevmiyoruz, nazara da inanıyorum. Kendi yolumuzda ilerliyoruz" yanıtını verdi.