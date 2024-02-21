Zeynep Bastık içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları paylaştı
Daha önce cildinin sırrının bol su içmek olduğunu söyleyen Zeynep Bastık bu kez başka bir konuyla gündem oldu. Şarkıcı sosyal medya hesabından içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları paylaştı.
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2,1 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli gündem oluyor.
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, bu kez içi buz dolu kaseye yüzünü daldırdığı anları paylaştı.
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Paylaşımına "Günaydın, benim bugün heyecanlı bir çekimim var." notunu düştü. Şarkıcının paylaşımı kısa süre içerinde gündem oldu.
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Şarkıcı, "Bol bol su içiyorum. Erken yatmaya çalışıyorum. Nemlendiriciden başka bir şey kullanmıyorum. Rutin olmasa da her boşlukta cilt bakımına gitmeye çalışıyorum." demişti.