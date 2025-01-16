Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den kar tatili pozları

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü çifti, Kayseri Erciyes'e gitti. Erciyes'te kar tatili yapan ünlü çiftten Bastık, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den kar tatili pozları - Resim : 1

Bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, Kayseri Erciyes'te kar tatiline çıktı.

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Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den kar tatili pozları - Resim : 2

Üçüncü kez Kovid-19 hastalığını atlatarak sağlığına kavuşan Bastık, tatillerinden fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. 

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Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den kar tatili pozları - Resim : 3

Zeynep Bastık, paylaştığı fotoğraflarına; "Snowboard sevdalısıymışım izlenimi verdim" notunu düştü.  

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Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den kar tatili pozları - Resim : 4

Tütüncü ise bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak, Zeynep Bastık'ın gönderisine; "Tipini yerim" şeklinde bir yorum yaptı.