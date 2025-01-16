Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü'den kar tatili pozları
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü çifti, Kayseri Erciyes'e gitti. Erciyes'te kar tatili yapan ünlü çiftten Bastık, keyifli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bir süredir aşk yaşayan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, Kayseri Erciyes'te kar tatiline çıktı.
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Üçüncü kez Kovid-19 hastalığını atlatarak sağlığına kavuşan Bastık, tatillerinden fotoğrafları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
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Zeynep Bastık, paylaştığı fotoğraflarına; "Snowboard sevdalısıymışım izlenimi verdim" notunu düştü.
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Tütüncü ise bu paylaşıma kayıtsız kalmayarak, Zeynep Bastık'ın gönderisine; "Tipini yerim" şeklinde bir yorum yaptı.