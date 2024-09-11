Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den Berlin'de yeni aşk pozları

Bir süredir birlikte olan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, tatil yapmak için Berlin'e gitti. Çift aşk pozlarını takipçileri ile paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den Berlin'de yeni aşk pozları - Resim : 1

Şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor.  Çift yazı teknede birlikte tatil yaparak geçirmişti. 

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den Berlin'de yeni aşk pozları - Resim : 2

Aşıklar şimdi de Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Ünlü çift, tatilde çektirdikleri eğlenceli kareleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den Berlin'de yeni aşk pozları - Resim : 3

Bastık ve Tütüncü'nün karelerine takipçileri "Aşırı yakışan bir ikili olmanız", "Yakıştınız evlenin. Çok aşk içeriyorsunuz", "Çok güzelsiniz", "Çok uyumlu ve birbirine yakışan iki çılgın" gibi yorumlarda bulundu. 

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den Berlin'de yeni aşk pozları - Resim : 4