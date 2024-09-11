Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den Berlin'de yeni aşk pozları
Bir süredir birlikte olan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, tatil yapmak için Berlin'e gitti. Çift aşk pozlarını takipçileri ile paylaştı.
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Şarkıcı Zeynep Bastık, bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşıyor. Çift yazı teknede birlikte tatil yaparak geçirmişti.
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Aşıklar şimdi de Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Ünlü çift, tatilde çektirdikleri eğlenceli kareleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Bastık ve Tütüncü'nün karelerine takipçileri "Aşırı yakışan bir ikili olmanız", "Yakıştınız evlenin. Çok aşk içeriyorsunuz", "Çok güzelsiniz", "Çok uyumlu ve birbirine yakışan iki çılgın" gibi yorumlarda bulundu.
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