Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den Berlin'de yeni aşk pozları

Bastık ve Tütüncü'nün karelerine takipçileri "Aşırı yakışan bir ikili olmanız", "Yakıştınız evlenin. Çok aşk içeriyorsunuz", "Çok güzelsiniz", "Çok uyumlu ve birbirine yakışan iki çılgın" gibi yorumlarda bulundu.