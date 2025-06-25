Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün romantik yaz tatili
Yoğun konser maratonunun ardından tatile çıkan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, aşk tazeledi. Ünlü çift, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından yayınladıkları romantik pozlarla takipçileriyle paylaştı.
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Müzik dünyasının popüler isimlerinden Zeynep Bastık, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bastık, geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya anketinde 'En seksi Türk kadını' seçilmişti.
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Yoğun konser takviminin ardından tatile çıkan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, aşklarını tazeledi.
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Çift, arkadaşlarıyla birlikte gittikleri Türkbükü tatilinde, demirledikleri teknede romantik anlar yaşadı.