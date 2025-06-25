Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün romantik yaz tatili

Yoğun konser maratonunun ardından tatile çıkan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, aşk tazeledi. Ünlü çift, birlikte geçirdikleri keyifli anları sosyal medya hesaplarından yayınladıkları romantik pozlarla takipçileriyle paylaştı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün romantik yaz tatili - Resim : 1

Müzik dünyasının popüler isimlerinden Zeynep Bastık, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün romantik yaz tatili - Resim : 2

Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Bastık, geçtiğimiz aylarda bir sosyal medya anketinde 'En seksi Türk kadını' seçilmişti.

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün romantik yaz tatili - Resim : 3

Yoğun konser takviminin ardından tatile çıkan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü, aşklarını tazeledi.  

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Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'nün romantik yaz tatili - Resim : 4

Çift, arkadaşlarıyla birlikte gittikleri Türkbükü tatilinde, demirledikleri teknede romantik anlar yaşadı.