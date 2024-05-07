Zeynep Bastık'tan dantel gecelikli paylaşım
Mabel Matiz imzalı son şarkısı 'Lan' ile listeleri alt üst eden Zeynep Bastık, paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcının dantelli gecelikle kayda girmesi sosyal medyada çok konuşuldu.
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Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerin başında gelen Zeynep Bastık, son paylaşımıyla adeta tartışma yarattı.
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'Lan' şarkısıyla gündemde olan Zeynep Bastık, yeni kayıt için stüdyoya girdi. Bastık'ın stüdyodan yaptığı paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.
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'UYKUDAN UYANIP BESTE Mİ YAPIYORSUN?'
Ünlü ismin paylaştığı kareler sosyal medyayı kullanıcılarını ikiye böldü. Bastık'ın geceliği ile verdiği pozlara 'Uykundan uyanıp beste mi yapıyorsun?', 'Gerçekten sanatsal', '7/24 uyumadan çalışıyor galiba' gibi yorumlar geldi.