Zeynep Beşerler'in 10 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddialarına açıklama...

"ARKADAŞLIK DEVAM EDİYOR, İHANET YOK"

Beşerler, geçtiğimiz aylarda aldatıldığı için eşi Emir İçgören ile ayrıldığına dair haberlere, "Her şey şu an şahane. Ortada çocuk var. Arkadaşlık tabii ki devam ediyor. İhanet gibi bir şey yok. Bana da sormanız gereken bir şey değil bu" karşılığını verdi.