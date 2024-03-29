Zeynep Beşerler'in 10 yıllık evliliği bitiyor! İhanet iddialarına açıklama...

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10 yıl önce Emir İçgören ile dünya evine giren ve 2016 yılında oğulları Kerem'i kucağına alan Zeynep Beşerler'in son günlerde evliliğinin üstünde kara bulutlar dolaşıyor.
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Bir süredir 'boşanma' haberleriyle gündemde olan çift, iddialara göre; İçgören'in eşini aldatmasının ardından çift, ayrı yaşama kararı aldı.
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"ARKADAŞLIK DEVAM EDİYOR, İHANET YOK"
Beşerler, geçtiğimiz aylarda aldatıldığı için eşi Emir İçgören ile ayrıldığına dair haberlere, "Her şey şu an şahane. Ortada çocuk var. Arkadaşlık tabii ki devam ediyor. İhanet gibi bir şey yok. Bana da sormanız gereken bir şey değil bu" karşılığını verdi.