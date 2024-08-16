Zeynep Koçak: 20 yıldır hakaretten başka bir şey işitmiyorum
Çok Güzel Haraketler Bunlar ile yıldızı parlayan Zeynep Koçak, kendisini kötü yorumlarla eleştirenlere ve sürekli eski sevgilisi Oğuzhan Koçak ile anılmasına tepki gösterdi.
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Zeynep Koçak, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' çekimleri esnasında 1500 kişinin kendisini yuhaladığını anlatmıştı.
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Yaşanan gerginlik sonrasında skecin durduğunu ve Oğuzhan Koç'un seyirciye bağırdığını söyleyen Koçak, "Skeç bittikten sonra eve gidip ağladım" demişti.
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Yıllar sonra yaşadığı zorbalığı anlatan Koçak'a sosyal medyadan kötü yorumlar geldi. Zeynep Koçak, kendisine gelen mesajlar sonrasında adeta isyan etti.
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