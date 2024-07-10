Anasayfa Magazin 'Zeytin Ağacı' 2. sezon lansmanı gerçekleşti! Oyuncular şıklıkları ile göz kamaştırdı
'Zeytin Ağacı' 2. sezon lansmanı gerçekleşti! Oyuncular şıklıkları ile göz kamaştırdı
Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz'un yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezon lansmanı gerçekleşti. Lansmana katılan oyuncular şıklıkları ile göz kamaştırdı.
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Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Serkan Altınorak, Rıza kocaoğlu ve Boncuk Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı Zeytin Ağacı, 11 Temmuz'da yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkacak.
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Perşembe günü Netflix'te yayınlanacak olan dizinin 2. sezon lansmanı gerçekleşti.
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Merakla beklenen dizinin dün akşam yapılan lansmanında ise şıklık yarışı yaşandı.
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Dizide Leyla karakterini oynayan Seda Bakan, galada siyah göğüs, bel ve bacak dekolteli elbise giydi. Yırtmacındaki çiçek detaylı dikkat çeken Bakan, saçlarını topuz yaptırarak kırmızı ruj tercih etti.