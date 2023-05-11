13 markadan İlkbahar/Yaz 2023 sezonunda öne çıkan güneş gözlükleri

Yaz geldiği gibi güneş gözlükleri ortaya çıktı! Bu sezon güneş gözlüğünüzü değiştirmek istiyorsanız bu modelleri de aklınızda bulundurabilirsiniz. Bu sezon hangi güneş gözlükleri ön plana çıkıyor? İşte markalardan ilkbahar yaz 2023 güneş gözlüğü koleksiyonlarından öne çıkan modeller... Ray-Ban, Vogue, Persol, Giorgio Armani, Arnette, Versace, Miu Miu, Burberry, Oakley, Dolce&Gabbana, Emporio Armani, Armani Exchange ve Prada'dan yeni sezon gözlükler...