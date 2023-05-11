13 markadan İlkbahar/Yaz 2023 sezonunda öne çıkan güneş gözlükleri

İşte Ray-Ban, Vogue, Persol, Giorgio Armani, Arnette, Versace, Miu Miu, Burberry, Oakley, Dolce&Gabbana, Emporio Armani, Armani Exchange ve Prada'dan 2023 İlkbahar/Yaz koleksiyonu sezon gözlükleri...

1 / 28
13 markadan İlkbahar/Yaz 2023 sezonunda öne çıkan güneş gözlükleri - Resim : 1

Yaz geldiği gibi güneş gözlükleri ortaya çıktı! Bu sezon güneş gözlüğünüzü değiştirmek istiyorsanız bu modelleri de aklınızda bulundurabilirsiniz. Bu sezon hangi güneş gözlükleri ön plana çıkıyor? İşte markalardan ilkbahar yaz 2023 güneş gözlüğü koleksiyonlarından öne çıkan modeller... Ray-Ban, Vogue, Persol, Giorgio Armani, Arnette, Versace, Miu Miu, Burberry, Oakley, Dolce&Gabbana, Emporio Armani, Armani Exchange ve Prada'dan yeni sezon gözlükler...

2 / 28
13 markadan İlkbahar/Yaz 2023 sezonunda öne çıkan güneş gözlükleri - Resim : 2

İlkbahar Yaz 2023 güneş gözlüğü koleksiyonları;

Ray-Ban, bu sezon en ikonik modellerini yeni trendlerde uyguluyor. 

3 / 28
13 markadan İlkbahar/Yaz 2023 sezonunda öne çıkan güneş gözlükleri - Resim : 3
4 / 28
13 markadan İlkbahar/Yaz 2023 sezonunda öne çıkan güneş gözlükleri - Resim : 4