2022 sonbaharından mutlaka bilmeniz gereken 5 ayakkabı trendi

Soğuk hava sadece kazakları, deri ceketleri değil, aynı zamanda yeni bir el çantasının siluetini, sonbahar takılarını ve yeni ayakkabı trendlerini de beraberinde getirecektir. İster dantellerle süslenmiş yaratıcı moda kıvrımlarına sahip bir spor ayakkabı ya da ister birkaç cm ekleyerek sizi yükseltecek bir platform topuklu istiyorsanız, muhtemelen bir şeyler bulacaksınız. Seçenekleri çok geniş olan sonbahar trendlerinde kendinize uygun bir çift ayakkabı bulabilirsiniz. İşte hemen giymeye başlayabileceğiniz sonbahar 2022 ayakkabı stilleri...