2022 sonbaharından mutlaka bilmeniz gereken 5 ayakkabı trendi
Sıcaklıklar düştükçe, boğucu bir sıcak yaz mevsiminin ardından birçok kişi rahat bir nefes alırken, 2022 sonbahar trendleri de boy göstermeye başladı. Siz de sonbahar trendlerinde kendinize uygun bir çift ayakkabı bulabilirsiniz. İşte 2022 Sonbahar aylarında giyilecek 5 ayakkabı trendi...
Soğuk hava sadece kazakları, deri ceketleri değil, aynı zamanda yeni bir el çantasının siluetini, sonbahar takılarını ve yeni ayakkabı trendlerini de beraberinde getirecektir. İster dantellerle süslenmiş yaratıcı moda kıvrımlarına sahip bir spor ayakkabı ya da ister birkaç cm ekleyerek sizi yükseltecek bir platform topuklu istiyorsanız, muhtemelen bir şeyler bulacaksınız. Seçenekleri çok geniş olan sonbahar trendlerinde kendinize uygun bir çift ayakkabı bulabilirsiniz. İşte hemen giymeye başlayabileceğiniz sonbahar 2022 ayakkabı stilleri...
Botlara geçiş
Havalar soğumaya başladıkça, güvenilir bir çizme hayalinden daha iyi bir ayakkabı olamaz. Bu sezon tasarımcılar, zengin deri tonlarıyla diz üstü stillere yöneliyor. Podyumlarda görüldüğü gibi örgü ve tüvit kumaş elbiseler altında ya da sonbaharın büyük beden kazak seçeneklerinden biriyle vücudu saran denim stilleri üzerinde eşleştirin.
Bettina Vermillon Yeşil Kadın Deri Çizme 13.450,00 TL
Daha fazla mule
Tarihsel olarak ev içinde giyilen mule tarzı bir ayakkabının alameti arkasının açık olmasında. Takunyanın kuzenleri olan muleler, bir terlik kolaylığı ve topuğun zarif görünümü ile giyilir. Sofistike kare burunlar ve kürklü kumaşlarla mule her yerde ve her şeyle giyilebilir.
ASOS Topshop €103.99
Fütürist düz tabanlar
Mars'a gidip geri dönmüş gibi görünmek için zaman yolculuğu sanatında ustalaşmak zorunda değilsiniz. İlginç bilim kurgu tarzı tabanlar, esnek tasarımlar ve ikinci bir cilt hissi ile hazırlanmış bu ayakkabılar sezona hükmediyor.
MAİSON MARGİELA £568