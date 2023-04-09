2023 alyans modası: Erkekler için trend olacak 24 alyans modeli

Son birkaç yılda erkekler için alyanslar popülerlik kazanıyor. Neden mi dersiniz? Paylaşılan bağlılığı ve bireysel kişiliği sergilemek için mükemmel bir fırsat sunuyorlar. Erkekler için alyanlar artık sadece bir evlilik göstergesi değil. Bu yıl alyansları günlük kullanımda da sıkça göreceğiz. Pırlanta işlemeli yüzüğüyle Brooklyn Beckham'dan Ed Sheeran'a kadar pek çok ünlü isim bu akımı benimsedi. İşte bu yıl hem evlilik aşamasında hem de günlük kullanımda seçebileceğiniz 24 alyans modeli...