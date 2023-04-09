2023 alyans modası: Erkekler için trend olacak 24 alyans modeli
2023 yılı alyans kullanmayı seven erkekler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu sene ünlü isimlerin de öncülük ettiği alyans modasına siz de katılmaya ne dersiniz? İşte birbirinden şık alyans modellerini sizler için derledik...
Son birkaç yılda erkekler için alyanslar popülerlik kazanıyor. Neden mi dersiniz? Paylaşılan bağlılığı ve bireysel kişiliği sergilemek için mükemmel bir fırsat sunuyorlar. Erkekler için alyanlar artık sadece bir evlilik göstergesi değil. Bu yıl alyansları günlük kullanımda da sıkça göreceğiz. Pırlanta işlemeli yüzüğüyle Brooklyn Beckham'dan Ed Sheeran'a kadar pek çok ünlü isim bu akımı benimsedi. İşte bu yıl hem evlilik aşamasında hem de günlük kullanımda seçebileceğiniz 24 alyans modeli...
ELMASLAR HER DAİM FAVORİ
binlerce yıl önce taşlar, parlak cazibeleri nedeniyle insanın hayal gücünü ele geçirdi. Bu iki nitelik, aşk için bariz ve kalıcı bir metafor yaratmak için bir araya geldi. Erkekler için bu altı nişan yüzüğü güzellik ve gösteriş sunar. Gümüş ayarlar, taşların sade ve zarif görünmesini sağlar.