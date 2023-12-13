2023’te stil danışmanlığı konusunda Google’dan destek aldık

Yılın en popüler Google aramalarına yıllık bir bakış sunan Yılın Arama Trendleri, 2023 yılında da hem dünya çapında hem de ülkesel bazda merak edilenleri gözler önüne serdi. Neredeyse 70 ülkede dünyayı etkileyen gelişmelerden haberlere ve yaşam tarzına kadar pek çok trend konunun derlendiği yüzlerce liste, kullanıcılarla buluştu. Bir önceki yıla kıyasla insanların neleri merak ettiğini gösteren listeler, Türkiye’de “ne giyilir” kategorisine ev sahipliği yaptı.

2023 yılında ne giyeceğimizi Google’a danıştık

Türkiye’nin 2023 yılında en çok merak edilen “Ne Giyilir?” aramaları, günlük hayatta Google’a ne kadar fazla danıştığımızı gözler önüne serdi. Hangi mekanda ve hangi özel durumda ne giyileceği konusunda Google’dan stil danışmanlığı önerileri alan kullanıcıların sorguları “Siyah gömlek altına ne giyilir?” ve “Konserde ne giyilir?” gibi popüler aramaları listeye taşıdı. Yaşanan ilklerde de soluğu Google’da alan kullanıcılar, “Aile tanışmasında ne giyilir?”, “Lisenin ilk günü ne giyilir?” ve “İmam nikahında ne giyilir?” gibi trend sorgularda bulundular.

Ne Giyilir?

İş görüşmesinde ne giyilir?

İlkbaharda ne giyilir?

Umrede ne giyilir?

Aile tanışmasında ne giyilir?

16 derecede ne giyilir?

Konserde ne giyilir?

İmam nikahında ne giyilir?

Solaryuma giderken ne giyilir?

Lisenin ilk günü ne giyilir?

Siyah gömlek altına ne giyilir?