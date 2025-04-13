2025 bahar mevsiminde 10 yeni tırnak tasarımı

Kışın derinliklerinde tekdüze, büyük ihtimalle bordo veya siyah bir manikürün uzun zamandır süregelen cazibesine artık veda etmenin zamanı geldi. Baharla birlikte daha parlak tonlar, baskılar ve dokular geri dönüyor. Hatta jöle ve 3 boyutlu tırnaklar bile geri dönüyor.

Birkaç şaşırtıcı dönüş de var. "Kadife ve manyetik tırnaklar son aylarda popülerlik kazandı ve bu trendin bahar manikürlerimize de devam edeceğini düşünüyorum çünkü istediğiniz kadar minimalist veya maksimalist olabilirsiniz. Şahsen, ışığı yakalayıp ultra parlak göründükleri için şeffaf ten rengi bir manikürü geliştirmek için manyetik jelleri kullanmayı seviyorum," diyor Rae.