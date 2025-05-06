2025 kep töreni elbise önerileri: Uzun, midi, kısa kep töreni elbiseleri
Kep töreni ve mezuniyet balosu yaklaşıyor! Hayatınızın en unutulmaz anlarından biri olan kep töreninde ne giyeceğiniz konusunda kararsızsanız bu senenin trendlerini yansıtan, her zevke ve her vücut tipine uygun seçenekleri sizler için araştırdık.
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H&M - Mini Brokar Elbise 1.399,00 TL
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Koton- Mini Bağlamalı Yaka Gül Detaylı Bodycon Payetli Elbise - 1.799,99 TL
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ZARA- Midi aksesuarlı elbise - 2.290,00 TL
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BEYMEN- Beymen Collection Siyah Asimetrik Etek Detaylı Midi Elbise - 13.450 TL