2025 kep töreni elbise önerileri: Uzun, midi, kısa kep töreni elbiseleri

Kep töreni ve mezuniyet balosu yaklaşıyor! Hayatınızın en unutulmaz anlarından biri olan kep töreninde ne giyeceğiniz konusunda kararsızsanız bu senenin trendlerini yansıtan, her zevke ve her vücut tipine uygun seçenekleri sizler için araştırdık.

Özge Çolak

Özge Çolak
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2025 kep töreni elbise önerileri: Uzun, midi, kısa kep töreni elbiseleri - Resim : 1

H&M - Mini Brokar Elbise  1.399,00 TL

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2025 kep töreni elbise önerileri: Uzun, midi, kısa kep töreni elbiseleri - Resim : 2

Koton- Mini Bağlamalı Yaka Gül Detaylı Bodycon Payetli Elbise - 1.799,99 TL

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2025 kep töreni elbise önerileri: Uzun, midi, kısa kep töreni elbiseleri - Resim : 3

ZARA- Midi aksesuarlı elbise -  2.290,00 TL

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2025 kep töreni elbise önerileri: Uzun, midi, kısa kep töreni elbiseleri - Resim : 4

BEYMEN- Beymen Collection Siyah Asimetrik Etek Detaylı Midi Elbise - 13.450 TL