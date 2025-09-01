2025 Sonbahar/Kış sezonunun öne çıkan marjinal rengi: Elektrik moru kombin önerileri
Soğuk havalar yaklaşırken gardıroplarımız genellikle siyah, gri ve toprak tonlarına bürünür. Ancak 2025 Sonbahar/Kış sezonu bu klasik algıyı tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Bu kışın en çarpıcı, en marjinal ve en göz alıcı rengi: Elektrik Moru. Morun en cesur ve en canlı tonu olan bu renk, stilinize anında modern ve iddialı bir dokunuş katıyor...
1 / 13
Geçtiğimiz yıla damgasını vuran bordo, aynı renk ailesinden gelen mor tonlarına bayrağı devretti. 2025 Sonbahar/Kış sezonunda mor, zengin ve derin tonlarıyla stil sahiplerinin yeni gözdesi olarak ön plana çıkıyor. İşte ilham alabileceğiniz elektik moru kombin önerileri...
Credit Getty: Rachel Brosnahan
2 / 13
Credit Pinterest: @SandyCandy
3 / 13
Credit Getty: Blake Lively
4 / 13
Credit Pinterest: @IsabelFurler