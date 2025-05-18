2025 yaz sezonunda alev alan mayo ve bikini trendleri
2025 yaz sezonunda mayo ve bikini modasında cesur kesimler, nostaljik dokunuşlar ve canlı renkler ön planda. İşte bu yazın öne çıkan trendleri:
2025 Yazı İçin Öne Çıkan Mayo ve Bikini Trendleri
1. Tankini Geri Dönüyor
1990'ların favorisi olan tankini, 2025 yazında yeniden popülerlik kazanıyor. Bella Hadid'in bu trendi benimsemesiyle, tankini modelleri sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkıyor. Hem rahatlık hem de şıklık sunan bu modeller, nostaljik bir hava katıyor.
2. Yüksek Bel ve Retro Esintiler
80’ler ve 90’ların izleri yüksek bel alt parçalarla geri dönüyor. Retro desenler (puantiye, çiçekli, dalga motifleri) oldukça popüler. Bel incelten kesimler ön planda.
3. Metalik ve Parlak Kumaşlar
Altın, gümüş, bronz gibi ışıltılı kumaşlar dikkat çekiyor. Gün batımında ışıkla dans eden bikini modelleri özellikle tercih ediliyor.
4. Asimetrik Kesimler
Tek omuzlu bikini ve mayolar oldukça revaçta. Asimetrik yaka veya bel detayları modern bir görünüm kazandırıyor.