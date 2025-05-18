2025 yaz sezonunda alev alan mayo ve bikini trendleri

2025 Yazı İçin Öne Çıkan Mayo ve Bikini Trendleri

1. Tankini Geri Dönüyor

1990'ların favorisi olan tankini, 2025 yazında yeniden popülerlik kazanıyor. Bella Hadid'in bu trendi benimsemesiyle, tankini modelleri sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkıyor. Hem rahatlık hem de şıklık sunan bu modeller, nostaljik bir hava katıyor.