2025 yaz sezonunda alev alan mayo ve bikini trendleri

2025 yaz sezonunda mayo ve bikini modasında cesur kesimler, nostaljik dokunuşlar ve canlı renkler ön planda. İşte bu yazın öne çıkan trendleri:​

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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2025 Yazı İçin Öne Çıkan Mayo ve Bikini Trendleri

1. Tankini Geri Dönüyor

1990'ların favorisi olan tankini, 2025 yazında yeniden popülerlik kazanıyor. Bella Hadid'in bu trendi benimsemesiyle, tankini modelleri sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkıyor. Hem rahatlık hem de şıklık sunan bu modeller, nostaljik bir hava katıyor.

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2025 yaz sezonunda alev alan mayo ve bikini trendleri - Resim : 2

2. Yüksek Bel ve Retro Esintiler

80’ler ve 90’ların izleri yüksek bel alt parçalarla geri dönüyor. Retro desenler (puantiye, çiçekli, dalga motifleri) oldukça popüler. Bel incelten kesimler ön planda.

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2025 yaz sezonunda alev alan mayo ve bikini trendleri - Resim : 3

3. Metalik ve Parlak Kumaşlar

Altın, gümüş, bronz gibi ışıltılı kumaşlar dikkat çekiyor. Gün batımında ışıkla dans eden bikini modelleri özellikle tercih ediliyor.

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2025 yaz sezonunda alev alan mayo ve bikini trendleri - Resim : 4

4. Asimetrik Kesimler

Tek omuzlu bikini ve mayolar oldukça revaçta. Asimetrik yaka veya bel detayları modern bir görünüm kazandırıyor.